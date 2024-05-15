جاسمين طه: مصر مستمرة فى دعم الشعب الفلسطينى على الأصعدة كل حتى اليوم

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إن اليوم هو ذكرى مرور 76 عامًا من المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أيدي الكيان الصهيوني الغاشم.

الدفاع عن الأرض

وأكدت الإعلامية جاسمين طه، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المجتمع الدولي الصامت منذ تاريخ النكبة عام 1948 حتى 7 أكتوبر لعام 2023 على علم بجميع الأحداث الدامية والإجرامية التي يتعرض لها هذا الشعب.

وتابعت: "تم استشهاد أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني منذ أحداث 7 أكتوبر، ما بين شاب وأم وطفل: مهما زادت الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيظل صلبًا ومناضلًا ومتمسكًا بأرضه وحقه".

الجهود المصرية

وأشارت إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول من أحداث 7 أكتوبر وهي مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.