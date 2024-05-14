الثلاثاء 14 مايو 2024
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مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: أقصى مدة لهذا العمل الفنى 30 دقيقة

المخرج محمد سعدون،
المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

قال المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنّ أول دورتين من المهرجان كانتا بجهود ذاتية دون أي دعم، معبرًا: "قمنا بتقديم تفاصيل المهرجان إلى وزارة الثقافة وتم الحصول على الموافقة".

مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

وأكد المخرج محمد سعدون، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن من أهداف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ بداية الدورة الأولى نشر ثقافة الفيلم القصير.

الفرق بين الأفلام القصيرة والروائية 

وأضاف في حديثه، أن الفليم القصير منذ بداية كتابته، تكون فكرته مختلفة، قائلًا: "أقصى مدة للفيلم القصير 30 دقيقة، كما أنه يختلف عن الفيلم الروائي في مدة وطريقة التنفيذ وإنتاجه".

السفيرة عزيزة دي ام سي محمد سعدون مهرجان الأيكندرية للأفلام القصيرة مدير المهرجان

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