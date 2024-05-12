الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة" يهنئ الإعلامية القديرة سناء منصور بعيد ميلادها (فيديو)

الإعلامية القديرة
الإعلامية القديرة سناء منصور

استهل برنامج “السفيرة عزيزة” المُذاع على فضائية “دي إم سي” فقراته، بتقديم التهنئة للإعلامية سناء منصور مُقدمة البرنامج، بعيد ميلادها، التي أعربت عن امتنانها البالغ، بعبارات التهنئة التي تلقتها من أسرة البرنامج وجمهورها.

قالت الإعلامية سالي شاهين مُقدمة برنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع على فضائية “دي إم سي”، إنّ اسم سناء منصور لقب في حد ذاته، فهي من علّمت العديد من الإعلاميين في مصر، لافتة إلى أنها رغم اختلاف الأجيال فأن سناء منصور، مُتابعة جيدة لكافة التطورات التي تحدث للأجيال الأخرى، مع تقديم النصيحة لهم، مواصلة: “شرف ليا إني بقدم البرنامج معاكي”.

وخلال الفقرة، استعرض البرنامج تقريرًا تليفزيونيًا يُوضح مسيرة سناء منصور الإعلامية، وبرامجها التليفزيونية منها برنامج فانتستيكا وبرنامج ما يطلبه المستمعون وبرنامج أوسكار وبرنامج 2×1 وبرنامج ستوديو 87 وأخيرا برنامج السفيرة عزيزة التي تقدمه حاليًا.

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