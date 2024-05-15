في ذكرى النكبة.. جهود الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة

استعرض برنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة وإحيائه ذكرى النكبة، عبر لقاء قيادات نسائية بالاتحاد.

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

وقالت منال الآغا، رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة، إنه في الذكرى الـ76 لا تزال النكبة مستمرة لكن الصمود والنضال مستمرين، والمرأة الفلسطينية تعرضت لأبشع نكبة في العالم، وهي نكبة الاحتلال عام 1948.

وتابعت: "النكبة اقتلعت حوالي 80 ألفا من الشعب الفلسطيني من المدن والقرى، والشعب الفلسطيني منذ هذا التوقيت هاجر إلى الكثير من بلدان العالم، ولكن ستزال فلسطين في قلوبنا للأبد".

وفي السياق ذاته، قالت وسام الريس، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة، إنَّ صفات المرأة الفلسطينية بدون أن تحكي عنها نُقلت بوسائل الإعلام، فهي مثال للصمود الأسطوري، ومحاولات للعيش وخلق الحياة من لا شيء كما أنها تقوم بدورين؛ دور الرجل المنوط بحماية الأسرة وإعالتها، وبدور المرأة التي ترعى أسرتها وبيتها وتوفير كل مقومات الحياة ورعاية أطفالها وحمايتهم من الخوف والمخاطر.

النضال بالخيط والإبرة

كما أشارت نادية الآغا، مدير لجنة التراث باتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة: "نحن نناضل بالإبرة والخيط ونحرص على التواجد بالاتحاد كلجنة تراث، وكفريق عمل يعمل على تنمية موارد المرأة الفلسطينية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا ونثقفها سياسيا".