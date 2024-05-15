موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 برادس

موعد مواجهتا الأهلي المرتقبتين أمام الترجي التونسي، على لقب نهائي الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، والقنوات الناقلة لهما، سيظل هو متصدر كافة محركات على مدار الأيام المقبلة، لحين انتهاء المباراة ورؤية الفريق المتوج باللقب القاري، التي تمني جماهير المارد الأحمر نفسه بالنجمة الثانية عشر منه.

موعد ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل على ملعب رادس الشهير، صاحب الذكريات السعيدة دائما للأندية المصرية داخل أدغال إفريقيا.

بينما تقام مواجهة الإياب من الأميرة السمراء، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

حكام مواجهتا الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يقود الحكم الجزائري الشهير الدولي، مصطفى غربال، مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لها 18 مايو الجاري.

ويعاون غربال في مهمته مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

بينما يتولى تقنية الـvar الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

وفي مواجهة الإياب، يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة الساحة، على أن يعاونه الغاني دانيال لاريا، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مواجهتا الحسم على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء هناك برادس أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لفعاليات نهائي دوري أبطال إفريقيا (2023/2024)، ذهابا وإيابا داخل منطقة الشرق الأوسط.

الرقم القياسي

يعد المارد الأحمر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 بطولة، كان أخرها نسخة العام الماضي (2023)، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ذهابا والفوز هنا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي خارج الديار 1/1.