تحليل| عوامل ترجّح عودة الأهلى من تونس بـ"لقب مضمون"

يدخل الأهلي اختباره الأهم هذا الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي، السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأحمر للعودة من تونس بأفضل نتيجة، قبل موقعة الإياب نهاية الشهر الجاري في استاد القاهرة بحثًا عن اللقب الـ 12.

وفي هذا الصدد يستعرض “الدستور” عوامل ترجّح عودة الأهلي من تونس بـ«لقب مضمون».

عقدة رادس ترجح كفة الأهلي

يدخل دائمًا لاعبو الترجي عبر الأجيال في السنوات الماضية، ولديهم خوف من الشياطين الحمر بسبب تفوق الأخير في ملعب رادس، وهو تميمة حظ الأحمر في تونس.

وخلال 12 مباراة جمعت الفريقين في تونس حقق الأهلي 6 انتصارات وفاز الترجي 4 مرات وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكان آخر المواجهات بين الأهلي والترجي في تونس يوم 12 مايو 2023 في مباراة العودة بالدور نصف النهائي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقتين 8 و55 ومحمود كهربا في الدقيقة 75.

اكتمال الصفوف

يدخل الأهلي اللقاء وهو مكتمل الصفوف بالقوة الضاربة بعد جاهزية جميع لاعبيه لمواجهة الترجي، حيث يدخل الأحمر بقائمة نارية.

وفي مباريات الدوري الأخيرة استعاد الأهلي أبرز عناصره، على رأسها إمام عاشور، حسين الشحات، ومؤخرًا ياسر إبراهيم.

ويملك مارسيل كولر العديد من الخيارات في الملعب تجعل كفته أرجح من قائمة الترجي في لقاء تونس.

دعم معنوي

ويأتي الدعم المعنوي ضمن أقوى العوامل، حيث أصر الخطيب رئيس الأحمر، على ترؤس بعثة الفريق إلى تونس في المهمة الإفريقية.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة المحدد له 25 مايو الجاري باستاد القاهرة.

وقرر الخطيب التواجد مع البعثة رغم معاناته مؤخرًا من بعض المتاعب الصحية، لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة المهمة في النهائي القاري.