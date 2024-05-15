الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

6 يوليو..  بدء امتحانات الترم الثاني بمركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج  6 يوليو المقبل، عقب إتمام الدراسة بتلك البرامج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد رئيس الجامعة، على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات، وتنظيم القاعات والمدرجات، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وعقد لجان خاصة للحالات التي تستدعي ذلك طبقا للوائح والقوانين، والتواصل مع منسقي البرامج والتنسيق معهم  لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب.

بني سويف جامعة بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الثاني التعليم المفتوح رئيس الجامعة

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