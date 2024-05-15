نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للأنفاق، للعام المالي 2024/2025.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ۲۲۸ مليارا و١٤٣ مليونا و٩٤ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢۲۳ مبلغ ١٨٤ مليارا و۱۷۱ مليونا و٦٥٠ ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٣ مليارا و۹۷۱ مليونا و٤٤٤ ألف جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢٤ مليارا و٢٨٦ مليونا و٢٦٥ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ١٦ مليارا و٤٤٨ مليونا و٣٢٤ ألف جنيه بزيادة قدرها ٧ مليارات و٨٣٧ مليونا و٩٤١ ألف جنيه بنسبة ٤٨%.

وقدرت الهيئة إجمالي الإيرادات كما بلغت ايرادات الهيئة القومية للأنفاق ٥ مليار و٣٠٠ مليون جنيه.

ومن جانبه استعرض اللواء طارق جويل رئيس الهيئة القـومية للأنفاق المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي وايضا مشروعات الهيئة الإستثمارية،ومشروعات تحت الدراسة

كما عرض جويل، جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو وايضا ما سيتم استكماله في الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق.

استكمال مشروع خطي مونوريل شرق وغرب النيل العاصمة الإدارية

وكذلك استكمال مشروع خطي مونوريل شرق وغرب النيل،العاصمة الادارية، ومدينه ٦ أكتوبر، واستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع حي الأشجار، الملك الصالح، والخط السادس الخصوص المعادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للأنفاق، للعام المالي 2024/2025 بحضور اللواء طارق جويل رئيس الهيئة القـومية للأنفاق.