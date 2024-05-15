الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة والزراعة والصيانة بمدينة العبور

خلال الجولة
خلال الجولة

 

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقهم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بجولة تفقدية موسعة بالمدينة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، والنظافة والزراعة وعمليات الصيانة.

واستهل نائب رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة بتفقد مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر، المرحلتين الأولى والثانية بالحي الترفيهي، للتأكد من جودة أعمال الصيانة داخل المشروع، وكذلك النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء.

وواصل " غنيم  "  الجولة بتفقد الحالة العامة  للطرق والمرافق والزراعة والأمن والكهرباء والمخالفات والإشغالات والنظافة والتجميل، بالأحياء ( الترفيهي، التاسع، الشباب والمستقبل مرورًا بالطرق الرئيسية للمدينة)، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه السكان.

وأكد المهندس أمين غنيم  ضرورة تكثيف حملات رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والأعمدة بالشوارع والميادين، للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظًا على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها، ومراجعة ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وصيانتها واحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وتغطية ابواب الأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء، مشددا على ضرورة التلافي الفوري للملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى بيئة حضارية، مشددا على محاسبة المقصرين في وجود أي مخالفات رصدت أثناء الجولة، وكذلك المقصرين في خروج أي أعمال تخص الزراعة او النظافة والصيانة بمواصفات دون المستوى، وكذلك التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة والصيانة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء ومحيط العمارات.

شارك بالجولة أيضًا نواب رئيس جهاز مدينة العبور، والمعاونون ومشرفو العموم ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز.

المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنمية وتطوير المدن كمال بهجات والمهندس أحمد عمران مساعدا نائب رئيس الهيئة جهاز مدينة العبور

الأكثر قراءة

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

تصالح مرتضى منصور وعبدالناصر زيدان.. وقرار عاجل من المحكمة

بشرى للمواطنين بشأن الأضاحى.. 23 ألف رأس ماشية وضأن فى منافذ "التموين"

الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط.. مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الرياح غرب سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد