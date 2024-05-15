الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط كيان تعليمي وهمي يمنح الطلاب شهادات مزورة بالإسكندرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية.

كيان تعليمي وهمي يمنح الطلاب شهادات مزورة بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة سيدي جابر.

وتبين أن المتهم يتخذ هذا الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، عدد من الكتب مجهولة المصدر، 3 أكلاشيه، عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، مجموعة من الإستمارات ودفاتر تحصيل النقدية، 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

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