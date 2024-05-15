الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنطلق غدًا بمدارس القاهرة.. 7 قرارات مهمة لوزير التربية والتعليم بشأن امتحانات "الإعدادية"

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني- أرشيفية

 

 

تنطلق غدًا، امتحانات الشهادة الاعدادية فى القاهرة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم عن كافة الاستعدادت الخاصة بإجراء الامتحانات، وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات بشأن تلك الامتحانات وهى كالتالى:

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  • مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
  • الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.
  • التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.
  • الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.
  • توزيع الأسئلة من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب.

 

  • ضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.
  • مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن الجدول وهو كالتالى:

 

- اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

 

-  الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

 

-  امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

 

-  امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024:.

 

-  امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

 

-  امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.
 

امتحانات امتحانات الإعدادية إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل

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