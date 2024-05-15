"المصري للفكر": قمة البحرين تتم بالتنسيق مع مصر لحل الأزمة الفلسطينية

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قمة البحرين إعادة لتأكيد وتوحيد الصف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية؛ من خلال وضع حل عادل ومستدام والعودة لحدود 1967 وعن التصعيد الإسرائيلي في رفح.

وأضافت "حسن"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على "إكسترا نيوز"، أنه من المفترض أن تشهد القمة محاولة لحلحلة للأزمة السياسية وإعادة طرح الحديث حول وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، خاصة مع سيطرة الجانب الإسرائيلي على معبر رفح، وغلق المعابر المؤدية لفلسطين بشكل متعمد.

وتابعت "دولة الاحتلال تحاول استكمال سياسة التجويع تجاه المدنيين الفلسطينيين، وهذا وربط الأمر بفتح المعبر بقضية تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي رفضته مصر مرارا وتكرارا".

وأشارت إلى وجود تنسيق بين البحرين ومصر خلال الشهر الماضي لمناقشة القضية الفلسطينية، إذ أنه من المتوقع أن تخرج القمة الحالية بمؤتمر دولي للسلام؛ للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.

ولفتت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن القمة العربية ستشهد مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية، لاتخاذ سياسات لفرض قرارات على الجانب الإسرائيلي؛ للوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول في المقام الأول الحفاظ على الأمن الإسرائيلي.