الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جمال بيومى: إسرائيل لم تُنفذ أيًا من قرارات الأمم المتحدة

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لم تنفذ من قبل أيًا من قرارات الأمم المتحدة من قبل على الإطلاق، وبالتالي إسرائيل معتادة على الهروب من الاتفاقيات والقوانين الدولية من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها الشخصية فقط. 

أهداف أمريكا بالمنطقة 

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس محمد أنور السادات قال من قبل إنه لا يحارب إسرائيل فقط في المنطقة ولكنه يحارب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل أدرك الجميع أهمية هذه الكلمات في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل الآن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو يرغب في استمرار الحرب في غزة لأطول فترة ممكنة، وذلك لأن انتهاء الحرب يعني تعرضه للمحاكمة الدولية.

ازدهار صناعة السلاح

وأشار إلى، أن استمرار الحرب في غزة يعني ازدهار صناعة السلاح في العالم، وبالتالي صناع السلاح في العالم من أهم القطاعات المستفيدة من الأحداث الدامية الحالية في غزة.

جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق مساء دى ام سى دي ام سي الحرب في المنطقة

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