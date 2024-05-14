"المصريين الأحرار" ينظم ندوة "لغة الإشارة والتواصل مع الصم" بمطروح

نظم حزب المصريين الأحرار بمطروح ندوة عن لغة الإشارة وكيفية التواصل مع الصم والبكم لتيسير إدماجهم بالمجتمع.

ووجه سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح وعلي اللحامي أمين التنظيم بتكليف رزقة حسن أمانة الحرف ونورا رجب إبراهيم وميرفت أمين بعمل ندوة عن لغة الإشارة.

وقد قام فريق الندوة بالتنسيق محمد صبري مدير المحافظة للصم والبكم الذي أكد حاجة المجتمع لتعلم لغة الإشارة والتى من خلالها يسهل التعامل مع الصم والبكم موظفي الأمن وخدمة المواطنين والمستشفيات ومجالس القرى وخدمة العملاء من المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والتى ستساهم فى التيسير عليهم فى تعاملاتهم اليومية، وتعامل الموظفين معهم وإدماجهم فى المجتمع وسهولة قضاء مصالحهم ورفع الروح المعنوية عند ذوى الهمم وعدم إحساسهم بالنقص.

وأكد الزعيري أن الندوة للغة الإشارة تأتي فى ظل الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية للدولة المصرية بهذه الفئة من القادرون باختلاف.

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