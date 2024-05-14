الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

تنفيذ 20 قرارًا بغلق وتشميع المحلات المخالفة بالشيخ زايد (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أصدر  المهندس أحمد محمد عبد الرازق « رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد »، تعليمات اللجنة الدائمة بالجهاز  لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز. 

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، أن اللجنة قامت  بشن حملة موسعة بالتنسيق مع إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

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قرارات غلق وتشميع المحلات المخالفة بالشيخ زايد 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلي أن حملة  أسفرت على  لتنفيذ  20 قرار غلق وتشميع للمحلات التى تعمل بدون ترخيص،، بالحي الأول ومول المعز بالمدينة. 

وأوضح رئيس الجهاز الشيخ زايد، أن الغلق  لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

وأضاف رئيس الجهاز، أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد،  القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى، مشيرًا إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة. 

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز  أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

الشيخ زايد أبو الغار قرار تشميع حملة مكبرة لمخالفة القوانين

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