الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المالية" للنواب: خفصنا موزانة "الوطنية للتدريب" بسبب الإمكانيات

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قالت حنان عبدالمنصف، وكيل وزارة المالية، إن خفض الاعتمادات المالية، لموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، يأتي بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة والدولة، وحرص الوزارة على توفير أولويات الاتفاق على الصحة والتعليم والسلع المدعمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

txt

"شباب النواب": بطولة الفروسية عكست حرص القوات المسلحة على التعاون مع الجيوش العربية

txt

رئيس "شباب النواب": ذكرى تحرير سيناء تذكرنا بقوة وعظمة الجيش المصري


وأكدت عبدالمنصف أن وزارة المالية تقدر الجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتة إلى أن الوزارة ليست في خصام معها حتي تقلل الموازنة الخاصة بها، مشيرة إلى خفض تمويل العجز الاستثمار من ١٥٠ مليون جنيه إلي ٢٠ مليونا فقط، بسبب أن ذلك المبلغ هو المتاح لدي الوزارة في ضوء المتاح لدي الوزارة في حدود الإمكانيات وخدمة الدين ونقص الإيراد للدولة لدينا تحديات في جمع الصحة والتعليم.

من جانبه، عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على مبررات ممثل وزارة المالية، قائلا: "ما تقوله الوزارة صياغة محفوظة ارفض كل التعقيب الخاص بخفض الموازنة، متمسكين بمبلغ سد عجز النشاط وسنعد مذكرة بأن ذلك إهدار للمال العام".

حنان عبدالمنصف وزارة المالية الاعتمادات المالية التحديات الكبيرة الصحة الوزارة

الأكثر قراءة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

شكرى: نرفض سياسة لَىّ الحقائق وإسرائيل المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية فى غزة

المتهم فى واقعة محاولة اغتصاب فتاة بمدينة نصر: "أنا مركب كاميرات فى العربية"

لأول مرة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدخل مدينة رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟