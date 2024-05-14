الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز

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محمود مسلم: القمة البحرينية جاءت فى وقت مناسب للظروف الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، إن القمة العربية المنعقدة في البحرين محدد ميعادها سلفًا، لكن الظروف جعلتها في توقيت مهم، فإنّها في ظرف من أصعب الظروف التي واجهتها فلسطين في الفترات الأخيرة، ويدل على أن العرب في حاجة إلى التكاتف لاتخاذ قرارات مصيرية وصعبة لأجل مواجهة الاجتياح البري لرفح الفلسطينية.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قامت بضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية والمعاهدات وحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وهذا يحتاج موقفًا عربيًا قويًا، لافتًا إلى أنّ الأمم المتحدة ذاتها اتخذت قرارًا بعضوية فلسطين، وهذا ناتج عن الدور العربي الكبير، ولهذا يجب استكمال الدور باتخاذ إجراءات ضد ما يفعله الاحتلال بفلسطين.

وأشار إلى أن مصر تشدد على موقفها، وصعدت ضد إسرائيل، خلال الفترة الماضية، بعد هروبها من توقيع اتفاق الهدنة الذي تمّ إعداده من خلال المفاوض المصري، وإصرارها على اجتياح رفح الفلسطينية وقيامها باحتلال معبر رفح من ناحية فلسطين، متابعًا: "ومن هذه التصرفات منعها وصول المساعدات الإنسانية والغذائية من الوصول للفلسطينيين، جعل مصر تصعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وانضمت إلى جنوب إفريقيا في دعوتها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية". 

ونوه الدكتور محمود مسلم، بأنّ مصر أرسلت عبر الوسطاء أنّها يمكن أن تلغي معاهدة السلام إذا حدث أي مساس بالأمن القومي المصري، وتحاول أن تبين للعالم كله مدى الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في رفح الفلسطينية.

محمود مسلم القمة البحرينية القاهرة الإخبارية لجنة الثقافة والسياحة والآثار الفلسطينية

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