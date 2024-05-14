الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقابة المنيا تكرم 150 محامية فى احتفالية "أيقونة النجاح"

التكريم
التكريم

كرمت نقابة محامي المنيا الفرعية 150 محامية خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة بقاعة المؤتمرات بالمركز القومي للمرأة بالمنيا، تحت عنوان "المحامية المصرية أيقونة النجاح"، بإشراف عمرو شادي أمين صندوق النقابة، ومحمد شادي عضو الشباب، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، ورعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين– رئيس اتحاد المحامين العرب.

ويحرص عبدالحليم علام نقيب المحامين، على تعظيم دور المحاميات ومشاركتهم الفعالة في جميع الأنشطة النقابية، كما يسعى نقيب المحامين لإجراء تعديل تشريعي في قانون المحاماة لتمثيل المرأة في مجلس النقابة، من خلال عودة مقعدي المرأة والشباب.

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نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة شبين الكوم لبحث سبل التعاون المشترك

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نقيب المحامين: وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة

 

نقابة محامي المنيا المحامية المصرية محمد الكسار مجلس النقابة عبدالحليم علام المحامين

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