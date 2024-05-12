الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة شبين الكوم لبحث سبل التعاون المشترك

جريدة الدستور

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالمستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ـ رئيس الاستئناف، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وماهر حمودة، نقيب المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامين المنوفية.

في بداية اللقاء رحب  المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، بالنقيب العام عبدالحليم علام، لحضوره لمجمع محاكم شبين الكوم، وحرصه على متابعة كل ما يتعلق بمنظومة التقاضي بما يخدم المحامين.

وثمن المستشار إبراهيم أبو زهرة، خلال لقائه نقيب المحامين، العلاقة الوطيدة بين القضاة والمحامين بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة.

ومن جانبه أشاد نقيب المحامين، بالدور الذي يقوم به المستشار إبراهيم أبو زهرة، في تذليل العقبات أمام المحامين، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

وأكد عبدالحليم علام، على عمق العلاقة بين القضاة والمحامين باعتبارهم طرفي العدالة.

وتبادل نقيب المحامين، الحديث مع المستشار إبراهيم أبو زهرة، حول الأمور التي تهم المحامين.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، وتذليل المعوقات والتصدي لجميع المشاكل التي تطرأ للقضاء عليها في مهدها.

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نقيب المحامين: وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة

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