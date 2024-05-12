الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

نقيب المحامين: وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة

نقيب المحامين من
نقيب المحامين من الحدث

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وماهر حمودة نقيب المنوفية، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية الفرعية.

في البداية، تقدم ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، بالتهنئة إلى عبدالحليم علام، لفوزه بمنصب نقيب المحامين، وحصوله على ثقة الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا أنه اختيار صادف أهله، وخير من يمثل جموع المحامين.

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وطالب نقيب المنوفية، من المحامين الملتحقين بالدورة السابعة من معهد المحاماة بالمنوفية، بضرورة الحضور لمحاضرات المعهد، كي يستفيدوا بكل ما يتم طرحة من جوانب عملية وعلمية من خلال نخبة من كبار رجال المحاماة والقانون.

وفي مستهل كلمته، توجه عبدالحليم علام، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على منحه ثقتهم في الانتخابات التي جرت في نقابة المحامين.

وعبر عن سعادته لوجوده في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، والتي تعتبر الدورة الأولى التي يتم افتتاحها لمعهد المحاماة بالمنوفية في وجوده نقيبًا للمحامين.

وشدد نقيب المحامين، على أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكنه جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية القيد.

واختتم كلمته قائلًا: «إن الدراسة في معهد المحاماة بمثابة فرصة لمزيد من التعلم وتحصيل الثقافة القانونية للأجيال الجديدة التي تبدأ أولى خطواتها في المحاماة»، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الدراسة في معهد المحاماة حتى يستفيد منها المحامي بالشكل المطلوب لتأهيلة لأداء رسالة المحاماة.

وسبق أن عقدت النقابة العامة للمحامين، أمس السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي يظل عالقًا في أذهان جميع المحامين، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وقال عبدالحليم علام، إن المحاماة مهنة الفرسان، والبحث عن الذات، فهي رسالة سامية، يجب أن يتمتع صاحبها بحسن الخلق، ويجيد التعامل مع الآخرين، لافتًا إلى أن بداية علاقة الاحترام بين المحامين والاخرين تبدأ من احترام المحام لنفسه.

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