كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.. "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء الرابع عشر من مايو 2024، مؤكدة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أنَّ هذه الكتل ستعمل على اعتدال الحالة الجوية، مشيرة إلى استقرار الأحوال خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ البلاد يسودها، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود برودة ليلًا، حيثُ يسود البلاد طقس بارد خلال فترات الليل، وتستمر حتى الصباح الباكر، وذلك بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 30 و40 كيلو على الساعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وقالت الهيئة العامة للأرصاد إن البلاد تشهد خلال الفترة من الثلاثاء 14 مايو إلى الأحد 19 مايو 2024، طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح وأتربة

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ظاهرة جوية تضرب البلاد اليوم، متمثلة في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.