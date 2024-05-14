آخرهم راندا البحيري.. قصص المشاهير مع الوزن الزائد

أثار ظهور الفنانة راندا البحيري بوزن زائد ووجه منتفخ في آخر مقابلة تلفزيونية لها، قلق محبيها، متسائلين عن حالتها الصحية، وما إذا كانت تعاني من أي مرض خطير، وهذا ما إضطرها إلى الردّ وتوضيح الأمر.

لم تكن الفنانة راندا البحيري، فقط من ظهر عليها السمنة، بل يوجد العديد من المشاهير الذين عانوا من الوزن الزائد، وتستعرضهم "الدستور" في التقرير التالي.

حسين الجسمي

حسين الجسمي

ظهر الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي في بداياته بوزن زائد، إلا أنه أصر على التخلص منه، والحفاظ على صحته وشكله العام، وهو ما أكده في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قائلًا: "أخدت القرار وكنت أتمنى أكون بصحة وأفكر في صحتي أكتر، وده كان في 2009، كان قرار بسبب إني بتعب والوزن بيأثر عليا والحمد لله رب العالمين أجريت عملية تحويل مسار وربنا يسر وسهل".

أحمد زاهر

أحمد زاهر

كان زاهر من أكثر الفنانين المصريين الذين عانوا السمنة لسنوات طويلة، حيثُ وصل وزنه لـ185 كيلو، نتيجة إصابته بالغدة الدرقية، وفقًا لحديثه في لقاء قديم، أوضح من خلاله سبب زيادة وزنه ومعاناته مع الشفاء منه.

وقال زاهر في وقت سابق، إنَّه ظل لفترة طويلة يُعالج ويحاول التخلص من وزنه الزائد، لكن الأمر لم يكن بسبب الأكل إذ كان ورم ومياه مُخزنة في الجسم.

وتابع زاهر في لقاء له: "قدرت أنزل ووصلت 120 كيلو لما عملت مسلسل آدم مع المخرج محمد سامي، وفجأة جسمي مش عايز ينزل، محمد سامي أجبرني أعض في الأرض عشان أخس قالي قدامك سنة وفيه مسلسل حكاية حياة ليك دور جامد جدا مش شايف ممثل في مصر يعمله غيرك، لكن مستحيل تلعبه وإنت تخين كده، قسا عليا جدا، وقالي مين بطلة توافق يبقى البطل قدامها بالكرش ده، وجعني جدا وزعلت وقتها بس بشكره انه وجعني وصممت أعض في الأرض وقعدت سنة كاملة مش باكل لما دخلتله في البروفات عيط وصلت من 120 لـ 85 رياضة"، لافتا إلى أنه فقد الوزن بعدما نجح في حل مشكلته المرضية وبعدها قام باتباع نظام غذائي.

مها أحمد

مها أحمد

كشفت الفنانة مها أحمد عن تجربتها مع الوزن الزائد وكيف تخلّصت منه، وذلك في لقاء قديم مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامجه "قهوة"، مؤكدة أنَّها تناولت العديد من الأدوية لحرق الدهون، قائلة: ""اخدت أدوية حرق كتير جدا، وناس كتير بيزعلوا مني عشان مش بقول على اسمها، بس مش كل حد ينفع يستخدم نفس الأدوية، واخدت أدوية دايت وعملت رياضة جامدة وجالي أنيميا حادة ودخلت المستشفى ونقلولي دم".

وتابعت في حديثها: "كذلك عملت بالونة المعدة لإن بدأت اتخن تاني عشان أحافظ وأعود معدتي وتعبت شوية، دلوقتي عندي هسهس لو كلت كتير تاني يوم أعمل ريجيم".

راندا البحيري

راندا البحيري

وكانت الفنانة راندا البحيري، كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع "فسيبوك" طمأنت خلاله جمهورها على وضعها الصحي وقالت: "أنا كويسة جدًا، اللي كان مخليني مش فرحانة من فترة طويلة، إن كان فيه أسرار كتير وحاجات مقولتهاش لبني آدم وحاولت أقولها للناس المعنية بحلها ومعرفتش، بس بجد لما خرجت مني للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمد لله جدا".

وأضافت: "فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساسًا، ولا عايزة حاجه من حد، والحمد لله أنا حالتي المادية كويسه جدًا وشغالة في حاجات كتير تانية غير التمثيل".

وتابعت: "أما بالنسبة للوزن الزائد اللي ظهرت به في حلقة الإعلامية الجميلة، مروة صبري فأنا كنت خارجة من دور برد قاسي قعد معايا شهر خدت فيه 3 علب مضاد حيوي وخدت دواء علشان أقدر أتنفس وخدت دواء للحساسية، الأدوية خلت المياه تتحبس تحت الجلد".