الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تيار الإصلاح يرحب بانضمام مصر لدعم دعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقرار مصر الانضمام لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة تنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات أهلنا في قطاع غزة.

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وأعرب تيار الإصلاح، في بيان له اليوم وصل لـ"الدستور" نسخة منه، عن عميق شكره وامتنانه لهذه الخطوة السياسية الهامة التي تؤكد مجددًا دور مصر التاريخي وانحيازها الدائم لمصالح شعبنا والدفاع عن قضيته العادلة.

وأوضح تيار الإصلاح، أن تلك الخطوة تأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف جرائم حرب ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، واحتلال معبر رفح الحدودي وحرمان آلاف الجرحى والمرضى من تلقي العلاج في الخارج ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والأدوية.

ودعا تيار الإصلاح كافة الدول لاتخاذ خطوات مماثلة لخطوة الشقيقة مصر، من أجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وملاحقة ومساءلة مرتكبي الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

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باحث لـ"الدستور": انضمام مصر لدعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سيضيف زخما للقضية

الخارجية تكشف سبب إعلان مصر التدخل لدعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وكشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية "تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدى إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا".

أضاف: "التقدم بإعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وشدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.

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