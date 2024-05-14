افتتاح فرع جديد لـ"مجلس الدولة" بالقاهرة الجديدة

افتتح المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، فرع جديد للمجلس بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

والمبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

وانتقلت جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.



وبدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل الماضي.

مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمه الدستورية العليا، محكمه النقض، مجلس الدولة).

أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

وبموجب أحكام دستور 2014، فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.