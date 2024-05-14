الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المستشار تامر الدقاق: تطبيق عبر الهاتف لإنجاز دعاوى مجلس الدولة

المستشار تامر الدقاق
المستشار تامر الدقاق

يطلق مجلس الدولة اليوم منظومة القضاء الإلكتروني بمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في كافة القطاعات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنعا للزحام والتكدس. 

وقال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة، إن العمل على هذا المشروع استغرق عدة سنوات، مشيرا إلى تطور مفهوم التقاضي ليصبح أكثر تركيزا على تقريب جهة التقاضي من المتقاضي.

المنظومة الجديدة ستمكن المتقاضي من إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا 

وأكد أن المنظومة الجديدة ستمكن المتقاضي من إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا من خلال تطبيق إلكتروني عبر هاتفه المحمول، بداية من رفع الدعوى، ومتابعة سير القضية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم، بما في ذلك تلقي إخطارات بمواعيد الجلسات.

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بعد قليل.. إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة

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وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، والتي تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، مضيفا أن التشغيل التجريبي سيبدأ اليوم الثلاثاء بمحكمة القضاء الإداري بالدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلي على جميع المحافظات.

ونوه إلى استمرار عقد الجلسات في المحاكم بشكل فعلي ولكن باستخدام إجراءات إلكترونية دون الحاجة إلى الأوراق، مشيرا إلى أن عقد الجلسات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» سيكون في مرحلة لاحقة.

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