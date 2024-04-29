مجلس الدولة يلزم الأزهر بدفع 91 ألف جنيه للتأمين الصحى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ 91800 (واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة جنيه) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأسست الجمعية فتواها، علي أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مُطبقًا على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثم يتعين على الأزهر (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.

وقالت الجمعية: "كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 14 /9 /2023م وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين فى العام الدراسي 2021 /2022م بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 80020 طالبًا.

تابعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم مبلغ مقداره (960240) جنيهًا، وذلك بواقع اثني عشر جنيهًا عن كل طالب وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن هذا العام مبلغ مقداره 868440 جنيهًا، ومن ثم يتبقى فى ذمتها مبلغ مقداره 91800 جنيه من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي 2021 /2022؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بسداد هذا المبلغ قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن العام الدراسي محل النزاع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.