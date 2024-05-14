الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتلها بـ"قالب طوب".. تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته في كفر الشيخ

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

أجلت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، نظر قضية اتهام زوج بقتل زوجته، لجلسة الخميس القادم، لمرافعة دفاع المتهم.

كانت جهات التحقيق أحالت "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لخلافات بينهما ولارتيابه في سلوكها، بدون دليل.

وتبين أن المتهم استدرج المجني عليها إلى حظيرة المواشي خاصته، وانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال" واضعًا غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجهت له النيابة تهمة إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.

فينا دفع دفاع المتهم بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأنه سبب لا دخل له لقيامه بالجريمة، كما طلب بمناقشة الطب الشرعي ومدى إمكانيه قيام المجني عليها بتعاطي حبة حفظ الغلال القاتلة، وأنه لا يوجد سبق الإصرار والترصد بقيام المتهم بقتل المجني عليها.

كما أن المتهم هو من سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وطلب الاستعلام من شركات المحمول عن أرقام الهواتف المسجلة باسم المجني عليها وكذلك أحد الأشخاص المقيمين بمركز سيدي سالم، وكذلك الاستعلام كتابيًا عن نص المحادثات الكتابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يوم الواقعه، واستدعاء عدد من الأشخاص لمناقشتهم.

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