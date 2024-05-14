الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

12 نصيحة لقيادة سيارتك بأمان في الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعاني الكثير من قائدي السيارات خلال فصل الصيف من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة سواء على جسم الإنسان أو ميكانيكا السيارة التي قد تتضرر نتيجة اتباع الممارسات الخاطئة اثناء ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد خلال فصل الصيف، خاصة خلال ساعات النهار.

“ الدستور” يقدم لكم نصائح لراحة سيارتك وجسمك..

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نصائح لقائد السيارات

السيارة:

  1. مراجعة ضغط إطار السيارة لتجنب انفجارها.
  2. التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.
  3. تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام للحفاظ على المحرك.
  4. تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر.
  5. تحقق من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا، و ملئها بالمياه الباردة لتجنب تلف “وش السلندر”.
  6. يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق.
  7. ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف، وكذلك مراجعة حركة التبريد.
  8. عدم فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.
  9. التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.
  10. قم بفحص السيارة بانتظام، وتأكد من صحة وكفاءة نظام التبريد والتكييف، تحقق من مستوى سائل التبريد وضغط الإطارات وزيت المحرك وسوائل الفرامل والبطارية.

للجسم

  1. احرص على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك.
  2. قم بتجهيز حقيبة الطوارئ في السيارة لتحتوي على أدوات الإصلاح الأساسية والماء والأطعمة الخفيفة ومناديل واقية.
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