كثافات مرورية متوسطة في العاصمة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات.

وانتشر ضبّاط من الإدارة العامة للمرور في الشوارع والميادين، لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات.

كوبري أكتوبر

وشهد كوبري أكتوبر كثافات “متوسطة” في الاتجاه القادم من وسط المدينة إلى مدينة نصر، وطريق “العروبة - صلاح سالم”، وفي الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، فضلًا عن ازدحام متوسط في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

صلاح سالم

وظهرت كثافات مرورية متوسطة، في الاتجاه القادم من العباسية سطحيًا أو نزولًا من كوبري أكتوبر، إلى مطار القاهرة ومنطقتي مساكن شيراتون والنزهة.

وانتشر ضباط إدارة المرور بطول الشارع، للتقليل من الكثافات وتسيير الحركة في الاتجاهين، لا سيما في الأماكن المسموح بها تحميل الركاب في عربات الميكروباص.

كورنيش النيل

وهناك كثافات مرورية متوسطة في كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، وكذلك سيولة مرورية في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان.

وشهد شارع الهرم، ومحور محمد أنور السادات “ترسا سابقا”، وشارع فيصل، من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث، ازدحامًا نسبيًا.

طريق الواحات

كما شهدت المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ازدحامًا نسبيًا في ظل تواجد أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، فضلًا عن وجود كثافات متوسطة في محور 26 يوليو في الاتجاهين.