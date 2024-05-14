الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمسؤول سابق بكفر الشيخ

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رئيس مدينة كفر الشيخ السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ وذلك لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
 

صدر الحكم بعضوية المستشارين، محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، وبحضور المستشار شريف محمد وكيل النيابة، ومحمد عبد الوهاب أبو طالب، أمين سر المحكمة.

تفاصيل القضية
 

تعود أحداث القضية رقم 630 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، والمتهم فيها "ش. م."، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ السابق؛ لأنه في غضون 2021، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وهو من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع آخر مجهول بأن اصطنع، مذكرة قدمت لنيابة أول كفر الشيخ الإدارية.

وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل ودون فيها أنه تم حفظ القضية رقم 834 لسنة 2020، نيابة أول كفر الشيخ الإدارية ونسبها زورا إلى النيابة الإدارية، وقلد توقيع أحد الموظفين العموميين المختصين على المحرر المزور.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم استعمل المستند المزور رغم علمه بتزويره، وقدمها لهيئة قضايا الدولة بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، من أجل إعمال الإثاره لديهم فيما زور لأجله.

وأكدت صحة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية باشتراكه مع مجهول، فحرر المستند على غرار الصحيح، وعقب تداول القضية أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، حكمها المتقدم ضد المتهم.

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