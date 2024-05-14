مصرع شخص دهسته سيارة أعلى دائري الهرم

لقى شخص مصرعه، صدمته سيارة مسرعة، أعلى الطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على دائرى الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.