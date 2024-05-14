غلق 11 حضانة وسنتر دروس خصوصية غير مرخصة في مدينة السادات بالمنوفية

صرح ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بالمنوفية، بأنه جرى تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع حضانات للأطفال، وسنتر دورس خصوصية بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة، ومحور خدمات الحي السادس والسكنية الحاديه عشر لمخالفتها النشاط وتعمل بدون ترخيص.



أكد رئيس جهاز مدينة السادات أن تلك الحملات تأتي بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمين حسن غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذلك إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الحملة تحت إشراف أسامه محمد على نائب رئيس الجهاز للتنمية وبالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وإدارة التنمية والأحياء والشئون القانونية والعلاقات العامة بالجهاز.

وأوضح أن تلك الحملة ستتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومية، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة، مؤكدًا على إدارات الجهاز المختصة بتطبيق القانون بحزم على الجميع.

كان قد عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024-2025 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، مدير مديرية الطرق، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية، الشئون المالية والإدارية، الإدارة المالية بالديوان العام.

وناقش محافظ المنوفية خطة توزيع الاعتمادات لمشروعات الخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء، وكذا أليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة للبدء في تنفيذها، فيما تم إستعراض رؤي ومقترحات تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التى سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفي.

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات حفاظًا على الإنفاق العام، والاهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.