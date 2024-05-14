الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بـ3 أحواش فى دار السلام سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات  الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق شب فى حوش بدائرة مركز دار السلام وامتد لحوشين مجاورين دون حدوث إصابات بين الأهالى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا بنشوب حريق فى 3 أحواش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

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وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بحوش علي مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "جلال ا م" 25 سنة سائق ومقيم بذات الناحية وإمتدت النيران لحوشين ملاصقين ملك كل من "مينا ن ع" 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، و"ناصر ا ع" 59 سنة عامل وتم الدفع سيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبسؤال مالكي الأحواش أقروا بمضمون ما سبق وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حريق سوهاج مدير امن سوهاج قوات الحماية المدنية ماس كهربائي

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