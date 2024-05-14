الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

خبيرة فلك توضح تأثير ظهور نجم رأس الغول على مواليد الأبراج

نجم رأس الغول
نجم رأس الغول

يتسائل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، تأثيرات ظهور نجم رأس الغول على حظوظهم وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".


تقول منى: كوكب المشتري حاليا مقترن بنجم راس الغول بعد ظهوره فجر اليوم، وسيكون مقترن معه حتى آخر مايو، ونجم رأس الغول هو واحد من أكثر نجوم السماء لمعانا لكنه أنحسهم على الاطلاق في الدلالات الفلكية لانه مرتبط بالعنف والقتل والسحر.

وكون كوكب المشتري مقترن به حاليا  مع وجود كوكب نبتون في آخر درجات برج الحوت سوف يزيد هذا من حوادث العنف وتحديدا بالشنق او الخنق او الذبح وربما تكون بسبب مشاكل إدمان أو مشاكل نفسية للبعض وسيسبب للبعض مشاكل مادية.
 

وستكون هناك تغيرات قوية في سوق الذهب والاسهم وبعض السلع خلال الاسبوع، وايضا تغيرات بمناصب قيادية في مجال الاقتصاد، ربما غلق لبعض المطاعم او شركات اغذية او  بيعها بصفقات كبيرة، وربما حادث يخص منطقة غاز او نفط او بالقرب منهم.

دوليا خلال اليومين القادمين وارد أن نسمع عن عملية عسكرية عن طريق البحر او شئ يخص حركة الملاحة،  سيزيد نشاط الأمطار من مسا الجمعة حتى الاتنين ببعض المناطق مع نشاط حركة الهواء.


وتضيف: سوف يزيد إحساسنا للاختناق بدون أسباب أثناء الأكل أوالنوم لذلك يجب تناول الطعام ببطء، يجب الإنتباه أيضا للعب الأطفال لانهم يكونوا عرضة للاختناق اثناء، لذلك يجب عدم ترك لعب صغيرة في أيديهم.

كوكب المشتري يحكم الروحانيات والعقيدة فطبيعي نسمع عن حالات تطرف ديني في الأفكار وتكون محور خلافات سواء بالتشدد أوالتحرر.

وتستكمل: وارد من النصف الثاني لمايو مع اقتران الشمس بالمشتري بنجم رأس الغول تكثر حركة الزلازل في بعض الدول المطلة على البحر، ويكون هناك حركة سريعة للكائنات البحرية وستظهر على الشواطئ بكثرة.

حتى لا يكون تاثير تلك الطاقة قويا يجب عدم ارتداء المعادن والبعد عن الأجهزة الإلكترونية خاصة في الليل، 
والتخلص من اي أجهزة لا تعمل في البيت لانها تكون مستقبلا قويا للمجال المغناطيسي الذي تتركه العواصف الشمسية.

يجب لمس أي شيء خشب لفترة طويلة ونهتم بوجود ديكورات خشبية في البيت والمكتب لكن يكون خشب حقيقي غير مصنع لانه يخفف تاثير الطاقة الجيومغناطيسية.


وتوضح: الشمس ستكون في أقرب درجة مع كوكب اورانوس بداية من أول يونيو بسبب ظهور نجم رأس الغول مما يحمل مفاجاءات أوتحولات لناس كثيرين، تحديدا مواليد الأسد والثور والعقرب والدلو، للبعض ستكون سعيدة وللبعض الآخر لا.

 

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