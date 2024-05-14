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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الخميس.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ45 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري بعد غد الخميس 16 مايو 2024، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 19- 11- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 20- 5 -2025.

طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه الأحد 

كما يطرح البنك المركزي المصري الأحد المقبل 19 مايو أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 20- 8- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 18- 2 -2025.

مسئولو الطرح 


يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.


كما قرر البنك المركزي المصري، 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

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