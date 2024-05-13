تعرف على الجهاز الفني المعاون للإسباني مونزو مدرب منتخب مصر للطائرة

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على الجهاز المعاون للإسباني فرناندو مونزو المدير الفني الجديد الذي سيقود المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.

حيث يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال كلًا من: “فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء“.

وقد تعاقد الاتحاد المصري مع الإسباني فرناندو مونزو لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويقود خلالها المنتخب الوطني في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي.

وكان مونزو، قد قاد الأهلي مؤخرًا للتتويج بالرباعية التاريخية “الدوري، كأس السوبر المصري، كأس مصر، بطولة إفريقيا“ بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن قد نجح المنتخب المصري للرجال في التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر، وضمن التأهل إلى الأولمبياد وفقًا للكوتة القارية.