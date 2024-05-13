الإثنين 13 مايو 2024
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سياسي

عضو "أمناء التنسيقية" يستعرض تجربة تمكين الشباب في مؤتمر مبدعي الخليج بهارفارد

محمد موسى
محمد موسى

ألقى محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ المنوفية، خطابا حول تجربة تمكين الشباب في مصر خلال السنوات الأخيرة، بعنوان "تجربة تمكين الشباب المصري.. صنع القرارات وتحقيق التنمية".

وعقدت الفعاليات ضمن مؤتمر مبدعي الخليج في هارفارد خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الجاري، بجامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد “موسى” خلال خطابه بالجهود التي قدمها فريق عمل الديوان في الخروج بمؤتمر يجمع كل الشباب من الدول العربية وبالأخص الخليج وإتاحة الفرصة لكل الحضور من أجل النقاش وتبادل المعرفة.

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وذكر عضو مجلس أمناء التنسيقية، الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة في تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية، متحدثا في ذلك عن تأسيس التنسيقية في عام ٢٠١٨ م، والتي أتاحت الفرصة لثقل قدرات الشباب واستطاعت في وقت قصير تقديم  ٦ نواب محافظين و٥١ عضو بالغرف التشريعية، بجانب أعضائها ٦ في الوزارات والقطاعات التنفيذية. 

وأشار “موسي” إلى المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية وتعزيز قدرات الشباب ومشاركتهم مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن الشباب المصري قد أثبت قدرته على المشاركة الفعالة في صنع القرارات وتحقيق التنمية المستدامة. 

كما استعرض تجربته الشخصية كنائب محافظ في محافظة المنوفية ومشاركته في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين حياة الإنسان المصري ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية.


واختتم خطابه بنداء لقادة العالم لإعطاء الشباب فرصة للمشاركة والتأثير في بناء المستقبل.

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محمد موسى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظ المنوفية هارفارد بوسطن

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