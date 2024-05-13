الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: العمليات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة هي الأعنف منذ أسابيع

غزة
غزة

كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعمق هجومها في رفح وتعود إلى المناطق الشمالية من غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن أعنف قتال منذ اسابيع، بينما تحذر منظمة “اوكسفام” من أن الفلسطنيين يواجهون وباءً مميتاً. 

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية واصلت هجماتها في أنحاء غزة، في أعنف جولة من القتال منذ أسابيع.

وفي الجنوب، أفاد شهود عيان أن المنطقة شهدت غارات للطائرات الهليكوبتر ومعارك شوارع في رفح بينما عزز الجيش الإسرائيلي سيطرته على الأحياء الواقعة شرق طريق صلاح الدين الاستراتيجي الذي يقسم المدينة.

القصف الاسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا 

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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات فى غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم جباليا

وفي الشمال، تقدم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى جباليا وبيت لاهيا، وهما منطقتان دارت فيهما معارك ضارية في بداية الحرب التي استمرت سبعة أشهر.

ويقدر المسؤولون أن ما يصل إلى 500 ألف شخص فروا من رفح منذ أن أمرهم الجيش الإسرائيلي بالإخلاء قبل هجماتهم الأولى حول المدينة وداخلها قبل أسبوع. وتختنق الطرق المتجهة شمالاً وغربًا بالسيارات والشاحنات وعربات الترولي والعربات الصغيرة المحملة بالناس وممتلكاتهم.

وقد أجبر القتال العديد من منظمات الإغاثة الكبرى على إغلاق عملياتها أو تقليصها في جميع أنحاء غزة، وسط النقص الحاد المتزايد في الوقود والغذاء والمياه النظيفة، وظهرت المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغاثة في غزة مرة أخرى عندما تعرضت سيارة تابعة للأمم المتحدة للقصف وهي في طريقها إلى مستشفى في غزة.

إسرائيل غزة المناطق الشمالية في غزة رفح الجيش الإسرائيلي

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