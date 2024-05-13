حزب المؤتمر: حصاد مشروع "مستقبل مصر" خطوة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بافتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديدة.

ووصف "فرحات" المشروع بأنه أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أنها إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تنفذها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي لمصر، في خطوة تعزز التطلعات نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم أكبر حركة تنموية في كل القطاعات لافتا إلى أن مشروع مستقبل مصر سيعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة وتقليل الفجوة الموجودة حاليًا نتيجة الاستيراد من الخارج كما أنه يساهم في سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

مشروع طموح

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر مشرع "مستقبل مصر" يثير إعجاب الجميع بطموحه ورؤيته الواضحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ويعد هذا المشروع نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار لبناء مستقبل أفضل وتحسين الحياة للجميع.

توفير فرص عمل

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، فضلا عن تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد المشروع على استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط، لزيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.