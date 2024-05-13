الإثنين 13 مايو 2024
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توك شو

الجولة الكاملة لتفقد الرئيس السيسى موسم حصاد القمح 2024

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر موقع الرئاسة، فيديو للجولة الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يتفقد موسم حصاد القمح ٢٠٢٤، بمشروع مستقبل مصر.

تضمن الفيديو لقطات للرئيس السيسي، من داخل الطائرة، التي تحلق فوق أراضي مشروع مستقبل مصر.

واستمع الرئيس خلال الجولة للمسئول عن أحد قطاعات الضبعة، عن تاريخ زراعة القطاع، وتاريخ الحصاد.

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة، بالإضافة إلى تفقد غرفة التحكم للصوامع وكيفية عملها.

كما تفقد تصميمًا للمنطقة الصناعية بالضبعة، المرحلة الحالية والمستقبلية، والذي يضم مجمع الثلاجات، ومصنع البطاطس والبصل المجفف.

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السيسي بمشروع مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر الرئيس السيسي الحصاد

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