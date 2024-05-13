الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائب رئيس "اتحاد القبائل العربية" يُشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجانى فى دحر الإرهاب بسيناء

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

أكد أحمد ضيف صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، أهمية الدور الذي قام به اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني خلال الفترة الماضية، ومساندة الدولة فى تنفيذ عملية التنمية الشاملة سيناء 2018، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على الإرهاب ودحره فى بؤرته.


وأضاف "صقر" خلال كلمته في الندوة التعريفية لاتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة اليوم: "نتبني من خلال الاتحاد القضايا الوطنية ودعم القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة التهجير القسري الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، من خلال رفض العدوان وإيجاد حل عادل وشامل بإقامة دولة مستقلة فلسطينية على حدود يونيو 1967.

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رئيس "اتحاد القبائل العربية": نتعهد بتبنى قضايا الوطن والدفاع عن ثوابت الدولة

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منسق مؤتمر "القبائل العربية": كامل الدعم لأهالى غزة فى حربهم ضد الاحتلال


وأشار إلي خطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف بث الشائعات وزعزعة الاستقرار، لافتًا إلي أن الاتحاد مؤسس منذ عدة سنوات وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية وبترخيص رقم  ٣٦٢٩ عام ٢٠٢١  من وزارة التضامن  وبصدور  قرار رئيس الوزراء رقم  ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ ونسعي الآن لتجديده.

ووجه الشكر لجميع القبائل المشاركة في هذا المؤتمر، موضحًا أنه تجمع وطني يضم أبناء القبائل العربية وتوحيد الصف فى كيان واحد يدعم الدولة ومؤسساتها فى مواجهة ما يهدد البلاد من مخاطر تواجه البلاد من مختلف الاتجاهات.

أحمد ضيف صقر اتحاد القبائل العربية اتحاد قبائل سيناء الشيخ إبراهيم العرجاني التنمية الشاملة سيناء ٢٠١٨

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