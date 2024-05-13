الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "اتحاد القبائل العربية": نتعهد بتبنى قضايا الوطن والدفاع عن ثوابت الدولة

أحمد رسلان نائب رئيس
أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية

ألقى أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية كلمة رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني والتى رحب فيها بالمشاركون في المؤتمر من أبناء القبائل والعائلات والرموز الوطنية والشخصيات السياسية والعامة.

وأعرب رئيس اتحاد القبائل العربية في كلمته، عن تقديره وامتنانه على عقد هذا المؤتمر الذي يعكس مهام عمل القبائل العربية في دعم جهود الدولة المصرية من أجل تنميتها واستقرارها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح “العرجاني” أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا للمؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية، وبالتواصل مع جميع المحافظات للتنسيق لتنفيذ أنشطة الاتحاد على كافة المستويات لدعم المشروع المصري الذي يدعم الاستقرار والتنمية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر والتقدير لكافة العائلات والقبائل والمجتمع المصري، متعهدا بتبنى قضاياهم والدفاع عن ثوابت الدولة.

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سياسيون وبرلمانيون يشاركون فى مؤتمر "اتحاد القبائل العربية" بالجيزة

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لافتات مؤيدة للرئيس والدولة.. أول فيديو من مؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

 

واختتم  رئيس الاتحاد كلمته بإنه لا خوف على وطن يعانق فيه الهلال مع الصليب.

 

مؤتمر تعريفي لـ"اتحاد القبائل العربية" في الجيزة

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الندوة التعريفية لـ اتحاد القبائل العربية حضور عدد من الشخصيات السياسية والعامة وممثلي النقابات المهنية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، المنعقدة بمحافظة الجيزة

وجاء على رأس الحضور النائب مصطفي بكرى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، ود. ياسر الهضيبي عضو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب فايز أبو حرب، والنائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب، ونقيب الفلاحين حسين ابو صدام، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أحمد رسلان اتحاد القبائل العربية العرجاني القبائل الشخصيات السياسية الدولة المصرية

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