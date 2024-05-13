الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب توتنهام: نريد الفوز على السيتى.. ويدهشنى رغبة مشجعينا فى خسارتنا

مدرب توتنهام
مدرب توتنهام

قال أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، إنه يسعى للفوز على مانشستر سيتي في اللقاء المقرر بين الفريقين، غدًا الثلاثاء، ضمن لقاء مؤجل من الدوري الإنجليزي.

ويسعى السيتي للفوز على السبيرز للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي، الذي اقتنصها أمس أرسنال بعد الفوز على اليونايتد.

التعادل أو الخسارة يجعل أرسنال متصدرًا بفارق النقاط عن السيتي، لتشتعل الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بينهما.

وقال مدرب توتنهام في المؤتمر الصحفي اليوم: "هل تعتقد أن جماهيرنا لا تريد الفوز غدًا، لا أرى الأمر كذلك، الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تريدنا أن نخسر، ولكنها لا تمثل جماهير توتنهام الأغلبية والتي تراهم في الملعب".

وأضاف: "أتفهم العداوة التاريخية، ولكن من المستحيل أن أتفهم رغبة شخص معين بخسارة فريقه، أنا أعرف معنى النجاح، أعرف كيف يبدو، واللمعان بمنتصف الطريق المبني على التباهي بأشياء مماثلة عرقلة خصمك بطريقه للقب ما ليس ذهبًا، هو لمَعانٌ لا يُغريني".

وأتم: "ببساطة نملكُ مباراة غد وسوف نلعب للفوز بها، وأثق أن الجماهير بالملعب ستخلق جوًا يساعد بذلك".

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