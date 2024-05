بالأرقام.. عمليات تخريب الاحتلال الإسرائيلى للثقافة الفلسطينية

كشف وزير الثقافة الفلسطيني السابق، الدكتور عاطف أبوسيف، عن عمليات تخريب الاحتلال الإسرائيلي للثقافة الفلسطينية، وذلك منذ النكبة عام ٤٨ وحتى اليوم أثناء الحرب على غزة.

ونستعرض في التقرير التالي، بالأرقام عن عمليات محو الاحتلال الإسرائيلي للثقافة الفلسطينية.

مصادرة أكثر من 40 ألف كتاب مدرسي

وصرح الدكتور عاطف أبوسيف، في ندوة "البعد الثقافي في نكبة فلسطين"، بأن الاحتلال صادر 30 ألف كتاب من القدس إبان النكبة، وأيضًا صادر عددًا كبيرًا من المكتبات بالمدارس تم نهبها، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 40 ألف كتاب مدرسي.

تدمير 207 من المباني التاريخية الفلسطينية القديمة

عن انتهاكات الثقافية التي انتهجها إسرائيلي في فلسطين، كشف أبوسيف، إن الحرب على غزة أدت إلى تدميرت مجمع الزيتون، و٢٠٧ من المباني الفلسطينة القديمة التي كانت تشكل هوية فلسطين، وهي مبان تعود إلى حوالي أكثر من ألف عام.

تدمير 12 متحفا فلسطينيا

واستعرض الوزير الفلسطيني السابق، ما ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالثقافة الفلسطينية، حيث إنه استهدف ودمر ١٢ متحفا فلسطينيا يضم الآلاف القطع الأثرية، كما تم تدمير النصب التذكارية المهمة في فلسطين، أشهرها العنقاء، والجندي المجهول.

3 مسارح وعشرات دور النشر دمرها الاحتلال الإسرائيلي

وعاد أبوسيف، بالزمن إلى الوراء قبل النكبة، حيث الفن والثقافة والحياة في فلسطين، مؤكدًا أن فلسطين كانت تضم ٧٨ مركزا ثقافيا في غزة و٣ مسارح دمرها الاحتلال، و٨٠ مكتبة عامة، ١٥ دار نشر وعشرات المنتديات الثقافية، وكل هذا تعمدت إسرائيل على تخريبها وطمس الثقافة الفلسطينية.

65 قرية فلسطينية تم محوها بالكامل

بالإضافة إلى كانت هناك أكثر من 65 قرية فلسطينية تم محوها بالكاملا إبان النكبة عام 1948، كما سرد أبوسيف.

ولفت أبوسيف إلى أن فلسطين كانت رائدة عربيًا في مجالات المسرح والسينما ومجال التصوير، بطبيعة الحال بسبب الرواج السياحي للأماكن الأثرية والدينية في البلاد.

وشدد أبوسيف على أنه لا يوجد جامعة فلسطينية واحدة تُدرس التاريخ الفلسطيني، مشيرًا إلى "نحن بحاجة إلى استعادة فلسطين ثقافيًا قبل استعادة الأرض".

ووجه أبوسيف الاتهام إلى المستشرقين الغرب، الذين وظفوا كتاباتهم وأعمالهم الفنية من اللوحات، لصالح الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتمد على هذه السرديات الغربية لتبرير تجريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتاريخه.

عن الدكتور عاطف أبوسيف

هو وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية من أبريل 2019 حتى إبريل 2024، والكاتب الذي نشرت له عشر روايات آخرها "ممرات هشة"، وترشحت روايته "حياة معلقة" للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2015 وروايته "الحاجة كريستينا" للقائمة الطويلة من ذات الجائزة عام 2016، كما فازت روايته "قارب من يافا" بجائزة كتارا في عام 2018، إلى جانب ذلك صدر له ثلاث مجموعات قصصية، كما كتب للمسرح 5 مسرحيات مثلت على الخشبة في غزة.

ولد في عام 1973 في مخيم جباليا لعائلة تهّجرت خلال النكبة من مدينة يافا. درّس العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية في غزة. له مجموعة من الكتب منها "المجتمع المدني والدولة: قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني"، "علاقات إسرائيل الدولية"، "الشراكة الناعمة: الإتحاد الأوروبي وإسرائيل"، و"أوروبا والبحث عن دور"، كما صدر له يومياته خلال حرب 2014 بعنوان "The Drone Eats with Me" التي قدم لها ناعوم تشومسكي.