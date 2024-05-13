الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مطار العريش يستقبل ثانى طائرة مساعدات محملة بـ1530 خيمة ضمن الأولى والبالغة 4 طائرات

المساعدات
المساعدات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن وصول طائرة المساعدات الثانية، وعلي متنها 1530 خيمة موجه إلي أهالي قطاع غزة، ليصل إجمالي ما تم وصوله حتي الآن 3060 خيمة عبر طائرتين

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه متوقع ووصل طائرتين آخرتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ضمن المرحلة الأولي والتي تتضمن 4 طائرات محملة بعدد 5 آلاف خيمة تكفي 16 فردًا بإجمالي عدد 80 ألف فرد.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، تقدم الوزارة كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

واكد المصيلحي، أن مصر بذلت جهودًا دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق إرسال مساعدات إغاثة عاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على استمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.

وكشف عن أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته حوالي (80%) وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إن اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات الجوية لسكان القطاع.

وأوضح فتحي، أنه تم التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) وهيئة الإغاثة الكاثوليكية - مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية ليتم توزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة قطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.

وأشار فتحي إلي أن إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حوالي (615) طنًا وحتى تاريخه عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيره نوم، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة.

 

استمرار تدفق المساعدات

وأوضح أنه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أقصى جهودها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة، وتنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والهيئة.

ولفت نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية إلي أنه سبق أن أرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعدادًا كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دعمت بها القطاع بلغت حوالي (300) طن مساعدات محملة على عدد (106) شاحنات  في (6) قوافل سابقة تحتوي على مواد طبية - خيام - مشمعات - مواد إعاشة - أدوات النظافة العامة والشخصية) وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكد فتحي، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهدًا للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها، حيث ستواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية الرئيس السيسي الجسر الجوي لإغاثة أهالي قطاع غزة مطار العريش

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