بدء تسليم وحدات الحي السكني الثالث R3 لموظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الإدارية

استقبل جهاز العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني، الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بالحي السكني الثالث R3 والذين أتموا سداد الدفعات المطلوبة لاستلام الوحدات المخصصة لهم.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه تم تخصيص نحو 4000 وحدة سكنية في المجاورات الأولى والثانية والثامنة بالحي السكني الثالث R3 للموظفين الذين ينتقلون للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. تتراوح مساحات الوحدات المتاحة بين 126 متر مربع و173 متر مربع وفقًا لرغبة العميل.

أوضح رئيس جهاز الإدارة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن عملية التسليم ستتم تباعًا بعد استلام خطاب من بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة للاستلام وذلك وفقًا للخطة المعدة لهذا الغرض.

وأكد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة على حرص جميع المسؤولين في الهيئة والجهاز على تسهيل إجراءات الاستلام من خلال تطبيق أتمتة لجميع الخطوات، وتشمل مراحل التسليم مراجعة خطابات البنك وسداد مبلغ 25% من قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة إلى تقديم طلب لتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، ثم دفع الرسوم المقررة بقيمة 5700 جنيه (3580 رسوم وصلة الغاز الخارجية، 2000 رسوم العقد، 121 رسوم الطلب)، وبعد ذلك يتوجه العميل مع فريق التسليمات لاستلام وحدته ومعاينتها وتدوين الملاحظات الفنية على نموذج مخصص لذلك، ليتم التعامل معها وتلافيها.

وأكد رئيس الجهاز أن جميع تلك الخطوات لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، حرصًا من الحكومة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لتيسير عمل موظفي الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الحي السكني الثالث هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 1000 فدان ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إلى أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية في الحي السكني الثالث للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذين أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية هناك. كما أكد على ضرورة الإسراع في انهاء الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص، وذلك لتحفيزهم على الاستقرار وزيادة كفاءة العمل والأداء.