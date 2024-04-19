السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس جهاز العاصمة الإدارية: مشروع "النهر الأخضر" يمتد على مساحة 750 فدان

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية.

منطقة النهر الأخضر بالعاصمة 

وأكد "الشربيني" خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشروع النهر الأخضر أحد أهم المشروعات بالشرق الأوسط بالكامل.

وتابع: "النهر الأخضر عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانًا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية".

وأضاف أن المشروع بدأ من الشريحة المحصورة بين محوري بن زايد الشمالي والجنوبي، لافتا إلى أن المشروع المتنفس الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

حدائق العاصمة 

وتابع: "المشروع به الحديقة الإسلامية الخاصة بمسجد الفتاح العليم والحديقة الرومانية والحديقة الحديثة وبها مسارات للمشاة والتريض وللعب الأطفال والألعاب المفتوحة ومطاعم وكافيهات وأماكن تجارية 160 مكانا تجاريا".

واستطرد: "المشروع يشمل 37 مدخلًا ما بين بوابات رئيسية وفرعية، ومقسم على 3 قطاعات مربوطة بكباري خضراء، لاستمرارية التنزه في نطاق واحد".

شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة النهر الأخضر بالعاصمة بصراحة رانيا هاشم الحياة

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