الإثنين 13 مايو 2024
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فن

بعد إجراء عملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجى (خاص)

الفنان محمد التاجي
الفنان محمد التاجي

بعث الفنان محمد التاجي رسالة اطمئنان إلى جمهوره بعد إجراء عملية جراحية، وطلب منهم أن يكثفوا دعواتهم حتى يمر من هذه الأزمة الصحية ويعود للأعمال الفنية التي أحبها وأمتع بها الجمهور على مدار سنوات طويلة مضت.

 

بعد إجراء عملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجى 

وعن تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها، قال الفنان محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نتيجة لضعف جدار المعدة، شعرت بالتعب بشكل كبير، ونتيجة لذلك دخلت المستشفى حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية بسبب إصابتي بفتق في جدار البطن، مما أدى إلى احتباس الأمعاء نتيجة لهذا الضعف، وتمت العملية عن طريق تركيب شبكة لفصل الأمعاء عن بعضها، وسوف تظل هذه الشبكة معي طوال فترة حياتي".

وأوضح أنه حاليًا بعد نجاح العملية يخضع لفترة راحة ونقاهة، وطلب الأطباء منه أن يستريح تمامًا وألا يبذل أي مجهود بسبب العملية التي أجراها.

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مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتي ميديا هب "سعدي جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل، ووليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين، وسيظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار. 

 

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