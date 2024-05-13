الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة: تطوير 12 تكتلا صناعيا في الصعيد

اجتماع
اجتماع

قال دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز عمل على عدد من الملفات المتخصصة خلال العام الماضي لدعم وتنمية الصناعة الوطنية من خلال إطلاق عدد من الخدمات والبرامج المتخصصة في العديد من القطاعات الصناعية.

وأوضحت دعاء سليمة خلال كلمتها في جلسة بعنوان "البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر" خلال مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي" أنه من أهم هذه الملفات كان ملف تمكين التصنيع المحلي لزيادة المكون المحلي في الصناعات الوطنية المصرية مما يزيد تنافسية المنتجات ويساهم في زيادة حجم الصادرات.

وأشارت دعاء سليمة إلى أن مركز تحديث الصناعة عمل على إقامة عدد من المعارض السلبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعرض المنتجات المستوردة للبحث عن مثيلتها التي يمكن تصنيعها محليا من خلال جمع البيانات اللازمة لها، وتم التعاون مع عدد من الأكاديميات والمراكز المتخصصة للعمل على ملف التصميم الصناعي لتقديمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة لبدء الإنتاج الفعلي المنتجات المطلوبة من قبل الشركات المستوردة.

وتحدثت دعاء سليمة عن ضرورة تقديم خدمات تخصصية في القطاعات الصناعية المختلفة لتتوافق الشركات مع الاشتراطات العالمية، وقالت إنه تم إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى "التحول الرقمي والابتكار" لتتوافق مع التقدم التكنولوجي الهائل حول العالم من أجل مواكبة هذا التقدم للتعاون مع الدول الاوروبية في العديد من الملفات الصناعية المختلفة.

كما تناولت دعاء سليمة مشروع نظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر للعمل على المشروعات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأكدت أن مصر لديها قاعدة صناعية قوية للغاية، وتم العمل على التحليلات على مستوى القطاعات وتم التوصل إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية كان على رأس القطاعات وتم العمل مع وزارة التنمية المحلية لتطوير ١٢ تكتلا صناعيا في صعيد مصر، وتم التوقيع على مشروع متخصص مع الوكالة الألمانية للتنمية giz لتنمية عدد من التكتلات في ٣ محافظات مصرية.

صناعية قوية دعاء سليمة التقدم التكنولوجي الشركات المنتجات المطلوبة

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟