مرافعة النيابة في إتهام فني ألوميتال بالقتل: لن يتعاطف رجال العدل مع الخديعة الشيطانية

شهدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تقديم مرافعة نارية من قبل المستشار محمد عز العرب علي وكيل النائب العام، في قضية اتهام فني ألوميتال بقتل شخص خلال مشاجرة فيما بينهما، حيث سدد له عدة طعنات بالصدر والظهر، بعدما ادعى معاناته من شلالات عقلية، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



وقال المستشار محمد عز العرب وكيل النائب العام، إن الله سن قوانين للنفس البشرية ومن بين تلك القوانين تجريم قتل النفس البشرية والاعتداء عليها فهو جعل الروح البشرية مقدسة عنده، إلا أن هناك فئة ضالة من بني البشر هم أبعد ما يكونوا عن اتصالهم بالإنسانية ويختارون طريق الضلال ويعيشون حياتهم علي الفجر والانتقام ويعيشون بخيالاتهم مع الشيطان حتي إذا ما استحوذ عليهم صاروا له كالمطية.

وتابع المستشار، أن إدعاء المتهم أنه بلا عقل ولا إرادة إنما هي خديعة شيطانية كاذبة وسوست بها نفسه مع قرنائه، وأنه بأكذوبته تلك سيحظي يتعاطف رجال الحق والعدل، فكلا والله بأنه لن يلقي إلا أشد العقاب، أن المتهم ليس بإنسان تدلقتد تحول إلي شيطان يعيث في الأرض فسادا، وأولي جرائمه هي القتل أعظم الجرائم، مطالبا هيئة المحكمة بتطبيق القصاص العادل من ذلك المجرم الشيطاني والاوتأخذهم بهم شفقة ولا رحمة.